logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Mejoran indicadores de seguridad, pero aumenta "cifra negra"

Revela Inegi que el índice de delitos no denunciados en el estado llegó a 93.2% en 2025

Por Jaime Hernández

Septiembre 10, 2026 11:31 a.m.
A
Mejoran indicadores de seguridad, pero aumenta cifra negra
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) expone que en 2025 disminuyeron varios indicadores relacionados con la inseguridad, también revela que la "cifra negra" de delitos en la entidad se elevó.

      El Inegi difundió este día el estudio sobre el impacto de la inseguridad en la sociedad. De inicio, muestra que la percepción de inseguridad en la entidad disminuyó en el comparativo anual, de 64.1 por ciento registrado en 2024 a 57.9 por ciento consignado el año pasado.

      Lo mismo ocurrió con los hogares potosinos en los que al menos uno de sus miembros fue blanco de un acto delictivo. En 2024 fue el 29.9 por ciento, mientras que en 2025, la estadística fue de 27.2 por ciento.

      En cuanto a la incidencia delictiva en crímenes específicos, de las siete modalidades registradas, solo una, la extorsión, se elevó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, la cifra negra de los delitos, es decir, los que no son denunciados a la autoridad, creció de 92.9 a 93.2 por ciento.

      El Inegi también señala que creció la percepción de que no sucede nada con las denuncias presentadas ante las autoridades. En 2024, el 38.7 por ciento de la ciudadanía pensaba esto. Para 2025, el dato creció a 44.9 por ciento.

      LEA TAMBIÉN

      Percepción sobre SLP sigue siendo favorable para invertir: MGV

      Las empresas valoran la estabilidad social y la infraestructura estratégica, aseguró

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mejoran indicadores de seguridad, pero aumenta cifra negra
      Mejoran indicadores de seguridad, pero aumenta cifra negra

      Mejoran indicadores de seguridad, pero aumenta "cifra negra"

      SLP

      Jaime Hernández

      Revela Inegi que el índice de delitos no denunciados en el estado llegó a 93.2% en 2025

      Gallardo presentará su Informe en la capital y Rioverde
      Gallardo presentará su Informe en la capital y Rioverde

      Gallardo presentará su Informe en la capital y Rioverde

      SLP

      Rubén Pacheco

      Los actos protocolarios serán el 21 y 22 de septiembre

      Detectaron depresión o riesgo de autolesión en 33% de universitarios
      Detectaron depresión o riesgo de autolesión en 33% de universitarios

      Detectaron depresión o riesgo de autolesión en 33% de universitarios

      SLP

      Rubén Pacheco

      Desde 2025, un diagnóstico advirtió de algún nivel de ansiedad en el 56.8% de alumnos de la UASLP

      Preocupan en el PAN señalamientos contra su dirigencia
      Preocupan en el PAN señalamientos contra su dirigencia

      Preocupan en el PAN señalamientos contra su dirigencia

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Líderes del PAN en San Luis Potosí ofrecen posturas diversas ante acusaciones internas.