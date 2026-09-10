Mejoran indicadores de seguridad, pero aumenta "cifra negra"

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Aunque la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) expone que en 2025 disminuyeron varios indicadores relacionados con la inseguridad, también revela que la "cifra negra" de delitos en la entidad se elevó.

El Inegi difundió este día el estudio sobre el impacto de la inseguridad en la sociedad. De inicio, muestra que la percepción de inseguridad en la entidad disminuyó en el comparativo anual, de 64.1 por ciento registrado en 2024 a 57.9 por ciento consignado el año pasado.

Lo mismo ocurrió con los hogares potosinos en los que al menos uno de sus miembros fue blanco de un acto delictivo. En 2024 fue el 29.9 por ciento, mientras que en 2025, la estadística fue de 27.2 por ciento.

En cuanto a la incidencia delictiva en crímenes específicos, de las siete modalidades registradas, solo una, la extorsión, se elevó.

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Sin embargo, la cifra negra de los delitos, es decir, los que no son denunciados a la autoridad, creció de 92.9 a 93.2 por ciento.

El Inegi también señala que creció la percepción de que no sucede nada con las denuncias presentadas ante las autoridades. En 2024, el 38.7 por ciento de la ciudadanía pensaba esto. Para 2025, el dato creció a 44.9 por ciento.