INE da inicio al Proceso Electoral 2026-27 con ceremonia oficial

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El Instituto Nacional Electoral (INE) da este jueves 10 de septiembre el banderazo oficial de arranque al Proceso Electoral 2026-2027 en sus oficinas centrales, con la tradicional ceremonia de izamiento de bandera por parte de los consejeros electorales.

INE arranca Proceso Electoral 2026-2027 con ceremonia oficial

A las 09:00 horas de este jueves 10 de septiembre, arranca el Proceso Electoral Federal 2026-2027. "El INE está listo y México tiene en marcha la estructura para que su ciudadanía decida en libertad", afirma Guadalupe Taddei.

En la ceremonia están presentes, también, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; los magistrados del Tribunal Electoral Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y el magistrado presidente Gilberto Bátiz.

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Participación de partidos políticos y autoridades en el inicio electoral

Como representantes de partidos políticos están presentes la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y por parte del PAN Roberto Gil Zuarth.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna acude también en representación de Morena; la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón, también se hizo presente; así como el ahora presidente del PAZ, el diputado Hugo Eric Flores.