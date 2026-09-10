INE da inicio al Proceso Electoral 2026-27 con ceremonia oficial
Secretaria de Gobernación y magistrados del Tribunal Electoral acompañaron a consejeros y líderes partidistas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Instituto Nacional Electoral (INE) da este jueves 10 de septiembre el banderazo oficial de arranque al Proceso Electoral 2026-2027 en sus oficinas centrales, con la tradicional ceremonia de izamiento de bandera por parte de los consejeros electorales.
INE arranca Proceso Electoral 2026-2027 con ceremonia oficial
A las 09:00 horas de este jueves 10 de septiembre, arranca el Proceso Electoral Federal 2026-2027. "El INE está listo y México tiene en marcha la estructura para que su ciudadanía decida en libertad", afirma Guadalupe Taddei.
En la ceremonia están presentes, también, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; los magistrados del Tribunal Electoral Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y el magistrado presidente Gilberto Bátiz.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Participación de partidos políticos y autoridades en el inicio electoral
Como representantes de partidos políticos están presentes la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y por parte del PAN Roberto Gil Zuarth.
El diputado Sergio Gutiérrez Luna acude también en representación de Morena; la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón, también se hizo presente; así como el ahora presidente del PAZ, el diputado Hugo Eric Flores.
Claudia Arlett, secretaria Ejecutiva del INE, presenta su renuncia
Claudia Arlett Espino deja el cargo por motivos de salud a un día del inicio del proceso electoral 2026.
no te pierdas estas noticias
INE da inicio al Proceso Electoral 2026-27 con ceremonia oficial
El Universal
Secretaria de Gobernación y magistrados del Tribunal Electoral acompañaron a consejeros y líderes partidistas
Narcoterroristas controlan parte de México: EU
El Universal
Se combatirá a los cárteles, con o sin apoyo mexicano, advierte el secretario de Estado, Marco Rubio