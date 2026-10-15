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AMHM no ve equidad con Airbnb

Por Martín Rodríguez

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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AMHM no ve equidad con Airbnb
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      La reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que regularía plataformas como Airbnb, meterá a esa modalidad de hospedajes al carril del pago de impuestos, pero de ninguna manera representa una garantía de que dejarán de ser una competencia desleal para la hotelería formal, advirtió Rosaura Gómez Oliva, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM).

      Dijo que esa modalidad de hospedajes representará aún una competencia desleal, a menos de que las autoridades las regulen de otra manera, porque también es importante aplicar para esos casos el Impuesto Sobre Hospedajes (ISH), porque las empresas hoteleras establecidas pagan y ISR y el ISH.

      El hecho de que la Secretaría de Hacienda cobre impuestos a Airbnb, es una medida saludable, porque finalmente les va a afectar de la misma forma y los usuarios también deberán cubrir el impuesto, porque es un hecho que los propietarios de las casas de hospedaje no van a pagar. 

      Agregó que el que tiene su casa para rentar cuartos o no va a pagar el impuesto de ninguna manera, sino que lo va a cargar al costo a los usuarios y es un hecho que lo pagarán los consumidores.

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      La diferencia radica en que en un hotel hay una operación ya establecida, tiene un gasto fijo recursos para diferentes acciones de la hotelería y se trata de uso de dinero que no va a gastar Airbnb.

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