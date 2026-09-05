Servicios médicos en IMSS, sin dinero para eventuales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Fuentes internas de los hospitales del IMSS en la capital del Estado confirmaron que el Instituto se quedó sin presupuesto para pago de eventuales y muchos servicios y consultas quedarán sin efecto.

Si un médico, enfermera, trabajadora social, administrativo o personal de limpieza o lavandería falta, se incapacita o sale de vacaciones el IMSS no tiene recursos para cubrirlos y las vacantes provocarán un problema operativo interno que afectará directamente en la salud de miles de capitalinos.

La medida fue dada a conocer en el IMSS Nacional y aunque hay negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, no hay acuerdo de por medio, porque la unión sindical no tiene manera de pedir que alguien cubra si no hay pago de por medio, ya que el pago con días de descanso provoca un círculo vicioso en el que faltaría personal por pagarle con tiempo.

Las fuentes del IMSS en San Luis Potosí, que pidieron no ser reveladas, dado el clima de tensión que se vive en los hospitales como el de Zapata o el 50, sin embargo, es la primera vez que se advierte que no hay manera de pagar por las ausencias por los motivos ya expuestos y que las contempla la Ley Federal del Trabajo y la propia del IMSS.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero el clima de tensión interna no se comparará con la zozobra de los pacientes que verán postergadas sus consultas de especialidad o de medicina familiar, además de que la falta de personal de enfermería va en menoscabo del cuidado directo de los pacientes, sin contar con que habría un ambiente caótico en administración o en departamentos que son necesarios para el desarrollo de las prácticas médicas, como de intendencia y limpieza.

En redes sociales han aparecido algunas muestras de reclamo a nivel nacional, en las que incluso hay amagues de manifestación, como el caso de la ciudad de Monterrey, que tiene cita de protesta para el próximo domingo, fecha en la que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará el lugar en su gira informativa de su segundo año de Gobierno.