Analizan ampliar horarios de antros

Con motivo de los festejos y celebraciones de fin de año, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se manifestó a favor de ampliar los horarios de operación de los centros nocturnos en la capital, al considerar que esta medida puede contribuir a una mejor convivencia social y a la reducción de riesgos en la vía pública.

Aunque aclaró que el tema aún se encuentra en análisis por parte de la Dirección de Comercio Municipal, el presidente municipal dejó en claro su postura, al señalar que resulta más seguro que las personas permanezcan en establecimientos regulados y bajo supervisión, en lugar de concentrarse en espacios públicos durante la madrugada.

Galindo Ceballos explicó que actualmente muchas personas salen de los antros entre la una y dos de la mañana con la intención de continuar la convivencia, lo que las lleva a reunirse en estacionamientos o a circular sin un destino claro, situación que ha derivado en accidentes y otros problemas.

"Yo prefiero que la gente esté en los antros y controlados, a que anden en la calle", expresó, al subrayar que cuando la convivencia se traslada al espacio público aumentan los riesgos viales y de seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El edil añadió que el Ayuntamiento ya sostiene pláticas con propietarios de centros nocturnos y también con restauranteros, quienes podrían ampliar sus horarios de servicio como parte de una estrategia coordinada, con el objetivo de que la convivencia se dé en espacios adecuados y que, posteriormente, las personas regresen a sus hogares de forma ordenada y segura.