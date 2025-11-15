Analizan cerrar definitivamente “El Despacho”

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que su administración está revisando la viabilidad jurídica para concretar la clausura definitiva del antro El Despacho, ubicado a unos metros de la Facultad de Derecho de la UASLP, luego de múltiples incidentes de violencia y quejas vecinales por ruido.

Galindo señaló que el establecimiento reabrió recientemente tras una clausura derivada de una riña, pero recordó que no se trata de un hecho aislado. De acuerdo con el edil, el Municipio tiene registrados más de cinco eventos de violencia, tanto al interior como al exterior del lugar, lo que ha encendido “focos rojos” sobre su operación. “No ha sido uno, han sido muchos casos… Ha habido problemas severos en ese establecimiento”, afirmó.

El alcalde explicó que pidió a la Dirección de Comercio revisar a fondo la normatividad aplicable, con miras a un cierre definitivo. “Y si luego el dueño quiere instalarse en otro lado más adecuado, adelante”, comentó, al subrayar que el problema principal es la ubicación del negocio: una zona de paso para estudiantes y rodeada de centros educativos, donde el local, con más de cinco décadas de existencia, quedó “en un mal lugar”.

Galindo insistió en que la medida no busca generar un conflicto con los propietarios, sino responder a un historial reiterado de hechos violentos y molestias persistentes para los vecinos. Recordó que actualmente el sitio ya está clausurado y que el municipio evaluará los elementos jurídicos para que esa condición sea permanente.

Respecto a otros centros nocturnos, el alcalde dijo que no tiene en mente otro caso con un problema similar, aunque mencionó que en la zona de Himalaya se han moderado las quejas tras acuerdos con establecimientos y la clausura definitiva de un negocio que vendía micheladas para consumo en vía pública.