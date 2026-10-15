logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Analizan rescindir contrato de El Realito

Hasta 2027 se resolverían fallas en el acueducto

Por Rubén Pacheco

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Analizan rescindir contrato de El Realito
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Para finales de diciembre próximo, se obtendrán resultados del diagnóstico de factibilidad sobre la operación del acueducto de la presa El Realito, estimó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

      Contextualizó que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), autorizó una partida de 20 millones de pesos destinados a la realización de estudios especializados en la infraestructura hídrica.

      Complementó que dicha institución de financiamiento lleva a cabo el proceso de licitación para contratar tales estudios, bajo un esquema del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), a fin de identificar alternativas técnicas, financieras y jurídicas.

      Añadió que se considera la revisión del contrato de prestación de servicios vigente con Aquos El Realito, S.A. de C.V.; motivo de las fallas continuas en el ducto, los desperfectos en el sistema eléctrico, la planta potabilizadora, y el esquema de bombeo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Admitió que la posible rescisión implicará una gran inversión para el Gobierno del Estado, debido a las cláusulas del contrato, sin embargo, pueden considerarse otras opciones como la modificación de convenios "para que no sea de una manera tan ventajosa".

      "Hace tres semanas este diagnóstico ya se generó la visita físicamente en el sitio, y nosotros independientemente de esto, estamos trabajando en la alternativa de la reparación del ducto", remató el funcionario estatal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Revisa SGG carencias de policías municipales
      Revisa SGG carencias de policías municipales

      Revisa SGG carencias de policías municipales

      SLP

      Pulso Online

      La dependencia informó que mantiene reuniones con alcaldes y autoridades federales para coordinar acciones de seguridad.

      Exige Guajardo imparcialidad a Gámez
      Exige Guajardo imparcialidad a Gámez

      Exige Guajardo imparcialidad a Gámez

      SLP

      Pulso Online

      El panista pide al presidente del Congreso representar a todas las fuerzas políticas

      SEER acumula 15 procedimientos contra docentes en 2026
      SEER acumula 15 procedimientos contra docentes en 2026

      SEER acumula 15 procedimientos contra docentes en 2026

      SLP

      Rubén Pacheco

      Guerrero Milán destaca el papel del sindicato en asesorar a docentes frente a las acusaciones

      Iglesia potosina llama a orar por salud del Papa León XIV
      Iglesia potosina llama a orar por salud del Papa León XIV

      Iglesia potosina llama a orar por salud del Papa León XIV

      SLP

      Martín Rodríguez

      La Conferencia del Episcopado Mexicano confirmó el adenocarcinoma pulmonar y expresó solidaridad con el Papa en este momento difícil.