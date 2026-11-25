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Crecerá en proporciones variables, la solicitud y reservación de espacios en los centros de entretenimiento y bares, con motivo de la proximidad de la Navidad y las celebraciones que de ella se derivan.

Aunque ello va condicionado por lo que se percibe como un estancamiento en el desarrollo económico en esa materia, aseguró Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente local de la Asociación de Empresarios de Entretenimiento.

Agregó que se tiene una expectativa muy alta de asistencia de clientes a los lugares de entretenimiento, sobre todo por la posibilidad de organizar eventos que es necesario ofrecer al sector industrial.

Dijo que ya diseñan paquetes y diversas promociones para ofrecer a los comensales, de manera que el sector industrial, los grupos de amigos, las empresas diversas y hasta el sector educativo, bancos y todo el sector ejecutivo o hasta trabajadores de los gobiernos municipales y estatal buscan tener un festejo que sirva como evento previo a la Navidad, lo que obliga a tomar decisiones para mantener la competitividad en el servicio.

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Añadió que el servicio de cada año ha sido favorable en la temporada navideña, lo que indica que también han deseado que la clientela se siga moviendo como en años anteriores.

Agregó que en el sector de servicio, ha disminuido el dinamismo económico, incluso percibe un estancamiento en el desarrollo económico en ese aspecto, pero eso no hace que los empresarios se tiren al suelo.

Consideró que es necesario echar más ganas para fortalecer al gremio, también para que las empresas se muestran más fuertes y que los empresarios, los potosinos y los turistas aprovechen las mejores opciones para su diversión.