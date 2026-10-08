Anuncian campaña de descuentos municipales

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí, mantendrá durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, una campaña de descuentos en distintos trámites, multas y obligaciones municipales, aunque será octubre cuando se apliquen los porcentajes más altos de beneficio para los contribuyentes.

El tesorero municipal, Francisco Gómez Mercado, informó que entre los incentivos vigentes este mes destaca un descuento de 75 por ciento en multas y de 40 por ciento en recargos del Impuesto Predial. Además, las multas de tránsito consideradas no graves podrán liquidarse con una reducción de 60 por ciento en adeudos correspondientes a 2026 y

años anteriores.

Entre los programas incluidos se encuentra “Regulariza tu Vivienda”, orientado a personas que buscan poner al corriente trámites relacionados con la adquisición de inmuebles. Durante octubre se otorgará un descuento de 80 por ciento en recargos vinculados con pagos en notarías y particulares por conceptos de traslado de dominio y regularización

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