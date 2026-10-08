logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Anuncian campaña de descuentos municipales

Por Rolando Morales

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Ayuntamiento de San Luis Potosí, mantendrá durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, una campaña de descuentos en distintos trámites, multas y obligaciones municipales, aunque será octubre cuando se apliquen los porcentajes más altos de beneficio para los contribuyentes.

      El tesorero municipal, Francisco Gómez Mercado, informó que entre los incentivos vigentes este mes destaca un descuento de 75 por ciento en multas y de 40 por ciento en recargos del Impuesto Predial. Además, las multas de tránsito consideradas no graves podrán liquidarse con una reducción de 60 por ciento en adeudos correspondientes a 2026 y 

      años anteriores.

      Entre los programas incluidos se encuentra “Regulariza tu Vivienda”, orientado a personas que buscan poner al corriente trámites relacionados con la adquisición de inmuebles. Durante octubre se otorgará un descuento de 80 por ciento en recargos vinculados con pagos en notarías y particulares por conceptos de traslado de dominio y regularización 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      de propiedades.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pedirá IFSE 6.18 mdp más para su presupuesto 2027
      Pedirá IFSE 6.18 mdp más para su presupuesto 2027

      Pedirá IFSE 6.18 mdp más para su presupuesto 2027

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La propuesta será analizada por el Congreso del Estado

      Docentes no han pedido apoyo del SNTE Secc. 52
      Docentes no han pedido apoyo del SNTE Secc. 52

      Docentes no han pedido apoyo del SNTE Secc. 52

      SLP

      Rubén Pacheco

      Esto en relación a la muerte de estudiante de la preparatoria “Pedro Vallejo”

      Denuncian violencia de género en Derecho
      Denuncian violencia de género en Derecho

      Denuncian violencia de género en Derecho

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Acusan a la Facultad de la UASLP de encubrir a presuntos acosadores

      Cancelan hasta 10 bailes callejeros por semana
      Cancelan hasta 10 bailes callejeros por semana

      Cancelan hasta 10 bailes callejeros por semana

      SLP

      Rolando Morales

      Operativos buscan evitar personas lesionadas o fallecidas: SSPC