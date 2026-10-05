Anuncian carrera por bicentenario de la Constitución
Las inscripciones iniciarán este 5 de octubre en el Inpode
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Ciudadanos y participantes de la vida política se enrolarán en una carrera atlética, con la que el Congreso del Estado pretende conmemorar el bicentenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de San Luis Potosí, aún vigente y con reformas.
El Congreso del Estado, en conjunto con el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, Inpode, llevará a cabo la carrera atlética "Un Legado a la Nación", con motivo del Bicentenario de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, el próximo 11 de octubre a las 8:00 horas.
Las inscripciones iniciarán este lunes 5 de octubre en las instalaciones del Inpode, ubicadas en Himno Nacional No. 4000, en un horario de 9:00 a 18:00
horas, dichas inscripciones no tienen costo.
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Esta carrera tendrá salida y meta en el Recinto Legislativo, Jardín Hidalgo 19, zona centro. Las categorías serán de 3, 5 y 10 kilómetros, varonil y femenil. Se premiará a los tres primeros lugares de la categoría de 10 kilómetros: el primer lugar 5 mil pesos; segundo lugar 3 mil pesos y tercer lugar 2 mil pesos.
Para la inscripción se deberá presentar una identificación oficial vigente, y los menores de edad con su CURP. Para las personas inscritas se entregarán los kits para la carrera, consistentes en la playera oficial el viernes 9 de octubre de 2026 en las instalaciones del edificio Presidente Juárez, del Congreso del Estado, en Vallejo 200, zona centro.
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