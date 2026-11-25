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Con la apertura de rutas nuevas de transporte urbano, la compañía de origen chino proveedora de camiones y autobuses para transporte urbano y foráneo Yutong, viene a San Luis Potosí patrocinada por una compañía privada proveedora de vehículos de diferentes marcas, a promover sus modelos asiáticos.

A raíz de la publicación del aviso, recibieron un reclamo que no es atribuible a la empresa, por el retiro de camiones de cada una de las rutas gratuitas, de al menos un par de camiones para abrir otro itinerario.

El reclamo se refiere a la baja de la frecuencia de paso de las rutas ya existentes, por retiro de unidades de tipo BRT.

Hasta ahora, solo el Gobierno del Estado ha adquirido camiones de la marca, mismos que fueron armados en una planta en territorio chino, por solicitud del gobierno estatal. Los camiones llegaron directamente de la industria que los produce, embarcados desde China hasta México, para llegar a San Luis Potosí con el inicio de operaciones del sistema de transporte público de rutas en carril preferente.

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Sin embargo, ninguna empresa ni línea de transporte público se ha pronunciado por adquirir camiones que ofrezcan las especificaciones del tipo BRT de piso bajo, usuales para la operación del sistema MetroRed.

Aunque el anuncio de la presencia en San Luis Potosí es muy breve, un usuario subió una queja en la que cuestiona la calidad del servicio de San Luis Potosí, en particular por la extracción de diferentes autobuses para ver las otras líneas de servicio, en perjuicio de la frecuencia de paso.