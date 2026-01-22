Aparece mataperros en colonia El Paseo

Habitantes de la colonia El Paseo denunciaron presuntos casos de envenenamiento de animales domésticos, luego de que en días recientes se registraran al menos dos muertes de mascotas y se localizaran restos de veneno en un área pública.

Vecinos de la colonia denunciaron a este medio que en el Jardín de la Estrella fue encontrado un cartón con aparente veneno para ratas, lo que encendió la alerta no solo por el riesgo para perros y gatos, sino también por la posible exposición de niñas y niños que acuden al lugar. Señalaron que el material estaba al alcance de cualquiera que transitara por el jardín.

Además, en un video proporcionado por los propios habitantes se observa a un sujeto que deja una bolsa en la vía pública, específicamente en la Avenida Revolución. Posteriormente, al revisar su contenido, se detectó carne con un polvo de color negro, que los vecinos presumen podría tratarse de alguna sustancia tóxica. En ese punto, indicaron, hay viviendas con perros, por lo que consideran que el objetivo habría sido envenenar a las mascotas del lugar.

Hasta el momento, los vecinos reportan la muerte de un perro, que era conocido y apreciado en la colonia, así como de un gato cuya procedencia no fue identificada. Señalan que estos casos son recientes y que apenas comienzan a documentarse formalmente, junto con el hallazgo del presunto veneno y el material videográfico.

Sin embargo, habitantes de El Paseo advierten que no se trata de hechos aislados, ya que tiempo atrás se registraron episodios similares, cuando con frecuencia aparecían animales muertos presuntamente por envenenamiento. Ante esta situación, dijeron estar organizándose para identificar a los responsables y evitar que se repitan este tipo de actos en la colonia.