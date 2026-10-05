Aparecen nuevas grietas cerca de colector Saucito

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Vecinos de la zona norte de San Luis Potosí denunciaron que continúan apareciendo grietas y hundimientos en distintos puntos relacionados con el Colector Sanitario Saucito, obra concluida en 2023 y que, pese a reparaciones realizadas posteriormente, mantiene afectaciones en el pavimento. El reporte más reciente se ubica en el cruce de Galaxia y avenida Mezquital, aunque los ciudadanos señalan que el problema abarca una zona más amplia.

De acuerdo con la denuncia, en avenida Mezquital y la calle Plan de Ayutla se observan tramos con el pavimento reventado, grietas y hundimientos que han ido aumentando con el paso del tiempo. Durante recorridos previos también se han documentado desniveles a la altura de la escuela primaria 20 de Noviembre, algunos prácticamente en medio de la vialidad, que representan un riesgo para automovilistas y peatones, particularmente durante las lluvias.

Los vecinos señalaron que en puntos cercanos a la calle Galaxia ya se han presentado incidentes en los que vehículos han quedado atrapados en los huecos generados por el colapso del suelo. Hasta ahora, aseguraron, no tienen conocimiento de accidentes relacionados con los nuevos daños, pero advirtieron que no debería esperarse a que ocurra uno para que las autoridades intervengan.

La problemática, señalaron, no es nueva. Durante la ejecución del colector ya se habían registrado hundimientos mientras se colocaba el concreto, mismos que fueron atendidos en ese momento por la empresa constructora. Sin embargo, tras la conclusión de los trabajos han continuado apareciendo

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fallas en diferentes tramos, mientras que la atención a los reportes ciudadanos ha sido considerada insuficiente.