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Ante el descenso de temperaturas por la llegada de nuevos frentes fríos, la Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad mantiene recorridos nocturnos para detectar y brindar apoyo a personas en situación de calle o en condiciones de vulnerabilidad, informó su titular, Martín Bravo Galicia.

Señaló que el operativo denominado Hogar Seguro comenzó desde el pasado 3 de noviembre, después de las festividades de Día de Muertos, con recorridos durante la madrugada, principalmente en puentes y otros puntos donde suelen resguardarse personas durante la noche.

El funcionario indicó que, hasta el momento, no han recibido reportes de personas en situación de calle; sin embargo, durante el fin de semana atendieron dos casos de personas en estado de ebriedad, a quienes trasladaron a sus domicilios.

Agregó que el albergue ubicado en Los Flores, a cargo del DIF Municipal, ya se encuentra habilitado para recibir a quienes requieran resguardo ante las bajas temperaturas, por lo que se mantiene la coordinación entre dependencias para atender cualquier eventualidad.

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Explicó que los frentes fríos continuarán presentándose hasta febrero o marzo, por lo que los recorridos y acciones preventivas se mantendrán durante la temporada invernal.

Asimismo, adelantó que personal de Protección Civil participará en una capacitación estatal para fortalecer la coordinación entre municipios y autoridades estatales ante las condiciones climatológicas de fin de año.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a personas que permanezcan a la intemperie durante las noches, a fin de que puedan recibir atención y, de ser necesario, ser trasladadas a un espacio seguro. Los reportes pueden realizarse directamente a Protección Civil Municipal las 24 horas del día.