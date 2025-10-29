Aprueba el CDU convocar a elección en Fac. de Derecho

El Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) aprobó ayer los términos generales de la convocatoria para la elección de la persona que ocupará la Dirección de la Facultad de Derecho, luego de la renuncia de Germán Federico Pedroza Gaitán a esa encomienda.

El proyecto de convocatoria y el proceso mismo para su emisión a cargo del Consejo Técnico Consultivo (CTC) de la citada Facultad se aprobó por mayoría y con tres abstenciones por parte del CDU. Previo a este punto, también se formalizó la aceptación de la renuncia del director Pedroza Gaitán por mayoría y con dos abstenciones.

De entrada, el registro de aspirantes se realizará el 14 de noviembre de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en la propia Facultad de Derecho. Entre el 18 y 19 del mismo mes, el CTC realizará el análisis de los expedientes y votará la integración de una terna que se enviará a la Rectoría para que ésta, a su vez, someta a votación del CDU la elección de la persona que ocupará la Dirección de la Facultad de Derecho para el periodo 2024-2028.

Durante la discusión de la convocatoria, una de las integrantes del Consejo expresó la necesidad de que, de alguna forma, se favorezca o garantice la llegada de una mujer a dicho puesto, pues en siete décadas de historia de la Facultad, los directores siempre han sido del género masculino.

