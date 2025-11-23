Aprueban enPozos su prespuesto

El área de Comunicación Social del gobierno de Villa de Pozos informó que el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2026 la cual deberá entregarse ahora al Congreso del Estado para su análisis, ajuste y votación por parte de las y los legisladores.

La aprobación del proyecto se dio durante la décimo segunda sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno del nuevo municipio y ya con la presencia de la actual concejal presidente, la diputada con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas.

De momento no se precisó a cuánto asciende la propuesta de ingresos para el próximo año, pero, en teoría, deberá ser mayor a los 583 millones 997 mil 643.60 pesos que autorizó el Poder Legislativo del Estado a Villa de Pozos el año pasado.

La concejal presidente Patricia Aradillas subrayó “la importancia de definir con responsabilidad los recursos económicos que permitirán financiar las necesidades prioritarias de la población, entre ellas, obras de infraestructura, programas de desarrollo social y acciones orientadas al bienestar de las familias de Villa de Pozos”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionó que la Ley de Ingresos 2026 fue discutida y analizada previamente en mesas de trabajo junto a las y los concejales regidores “en un ejercicio de diálogo que permitió fortalecer el documento con propuestas en beneficio de las y los habitantes del municipio” y reiteró el compromiso del gobierno municipal de “trabajar con transparencia, orden y visión de futuro para avanzar y mejorar la calidad de vida de todas y todos los habitantes de Villa de Pozos”.