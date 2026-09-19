Aprueban trabajos para conservar zona ecológica
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El Cabildo de San Luis Potosí aprobó por mayoría el dictamen que da paso al proyecto para declarar como Zona de Conservación y Preservación Ecológica Municipal un polígono de propiedad municipal ubicado en las inmediaciones del Instituto Municipal de Planeación (Implan) y del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), aunque la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votó en contra al considerar que el procedimiento utilizado no cumplió con los requisitos legales.
El regidor del PVEM, Gustavo de Jesús Mercado Garay, aclaró que su fracción está a favor de proteger el área natural y consideró positiva la iniciativa, pero cuestionó que el dictamen aprobado inicialmente en comisiones planteaba una declaratoria y posteriormente, previo a la sesión de Cabildo, se modificó para establecer que únicamente se autorizaría el inicio de los trabajos preparatorios para concretarla.
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