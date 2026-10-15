Asegura Mendoza Díaz que no existe explotación de Hoganza. S.A de C.V.

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Después que residentes del ejido Cerro Gordo, en el municipio de Zaragoza se manifestaron en el Congreso del Estado, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), afirmó que no existe explotación del banco de material en dicha ubicación, por lo tanto, "no hay materia en ese tema".

Rememoró que anteriormente, se otorgó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en favor de la empresa Hoganza S.A. de C.V., porque reunía los requisitos para la extracción de material, entre ellos, el visto bueno de la presidencia municipal.

Sin embargo, Mendoza Díaz aclaró que hace poco más de un mes, el punto de explotación fue clausurado, pues quedó acreditado el incumplimiento de las condicionantes por parte de la compañía.

"La misma dependencia presenta un escrito a la Secretaría de Ecología para desistirse de esos trabajos que estaba haciendo, por lo tanto, no hay materia en ese tema" asumió entrevistada.

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Previo a la instalación y toma de protesta del Comité Intersectorial del Proyecto de Restauración de Ecosistemas y Medios de Vida Sostenible en el Corredor Biocultural del Centro Occidente de México, dijo que, al cancelar la MIA de forma definitiva, la particular no realizará intervenciones en el lugar.