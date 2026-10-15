logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Asegura Mendoza Díaz que no existe explotación de Hoganza. S.A de C.V.

Por Rubén Pacheco

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Asegura Mendoza Díaz que no existe explotación de Hoganza. S.A de C.V.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Después que residentes del ejido Cerro Gordo, en el municipio de Zaragoza se manifestaron en el Congreso del Estado, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), afirmó que no existe explotación del banco de material en dicha ubicación, por lo tanto, "no hay materia en ese tema".

      Rememoró que anteriormente, se otorgó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en favor de la empresa Hoganza S.A. de C.V., porque reunía los requisitos para la extracción de material, entre ellos, el visto bueno de la presidencia municipal.

      Sin embargo, Mendoza Díaz aclaró que hace poco más de un mes, el punto de explotación fue clausurado, pues quedó acreditado el incumplimiento de las condicionantes por parte de la compañía.

      "La misma dependencia presenta un escrito a la Secretaría de Ecología para desistirse de esos trabajos que estaba haciendo, por lo tanto, no hay materia en ese tema" asumió entrevistada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Previo a la instalación y toma de protesta del Comité Intersectorial del Proyecto de Restauración de Ecosistemas y Medios de Vida Sostenible en el Corredor Biocultural del Centro Occidente de México, dijo que, al cancelar la MIA de forma definitiva, la particular no realizará intervenciones en el lugar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Revisa SGG carencias de policías municipales
      Revisa SGG carencias de policías municipales

      Revisa SGG carencias de policías municipales

      SLP

      Pulso Online

      La dependencia informó que mantiene reuniones con alcaldes y autoridades federales para coordinar acciones de seguridad.

      Exige Guajardo imparcialidad a Gámez
      Exige Guajardo imparcialidad a Gámez

      Exige Guajardo imparcialidad a Gámez

      SLP

      Pulso Online

      El panista pide al presidente del Congreso representar a todas las fuerzas políticas

      SEER acumula 15 procedimientos contra docentes en 2026
      SEER acumula 15 procedimientos contra docentes en 2026

      SEER acumula 15 procedimientos contra docentes en 2026

      SLP

      Rubén Pacheco

      Guerrero Milán destaca el papel del sindicato en asesorar a docentes frente a las acusaciones

      Iglesia potosina llama a orar por salud del Papa León XIV
      Iglesia potosina llama a orar por salud del Papa León XIV

      Iglesia potosina llama a orar por salud del Papa León XIV

      SLP

      Martín Rodríguez

      La Conferencia del Episcopado Mexicano confirmó el adenocarcinoma pulmonar y expresó solidaridad con el Papa en este momento difícil.