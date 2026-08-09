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La UASLP sí será auditada por el IFSE

Tiene acuerdo con la ASF para ampliar la revisión de cuentas

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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La UASLP sí será auditada por el IFSE
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      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) será contemplada en el nuevo modelo de auditorías integrales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó su titular, Aureliano Hernández Palacios Paredes, quien explicó que el organismo busca ampliar la revisión sobre el gasto, desempeño y gestión financiera de los entes públicos.

      Durante su visita a San Luis Potosí, el auditor federal fue cuestionado por el conflicto entre la UASLP y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) respecto a la revisión de los ingresos propios de la universidad.

      Sin entrar en la disputa sobre las facultades del órgano estatal, señaló que la ASF, puede fiscalizar recursos de origen federal, incluso cuando son canalizados mediante los gobiernos estatales, como ocurre con las participaciones.

      Hernández Palacios explicó que el nuevo esquema pretende elevar la cobertura de fiscalización de entre 20 y 30 por ciento que se alcanzaba anteriormente hasta 90 o 95 por ciento este año. La intención, dijo, es revisar a los entes federales y estatales, avanzar hacia la totalidad de los municipios del país.

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