Ayuntamiento de SLP gasta $14.5 millones en viajes y viáticos

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí ha destinado 14 millones 518 mil 2 pesos a servicios de traslado y viáticos entre 2021 y mayo de 2026, de acuerdo con información disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia, dentro del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación por Objeto de Gasto.

Los recursos incluyen pasajes aéreos, pasajes terrestres, viáticos en el país, viáticos en el extranjero y otros servicios de traslado y hospedaje. El gasto anual pasó de 1 millón 102 mil 62 pesos en 2021 a 2 millones 384 mil 724 pesos en 2022.

El monto continuó creciendo en 2023, cuando el Ayuntamiento reportó 3 millones 454 mil 21 pesos en este concepto, el mayor gasto anual registrado en el periodo analizado. Para 2024 el gasto disminuyó a 3 millones 177 mil 704 pesos.

En 2025, el gasto volvió a incrementarse ligeramente, al alcanzar 3 millones 208 mil 641 pesos. Tan solo en ese año se erogaron 1 millón 145 mil 952 pesos en viáticos dentro del país, además de 1 millón 28 mil 493 pesos en pasajes terrestres y 729 mil 448 pesos en pasajes aéreos.

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Para enero a mayo de 2026, la administración municipal reportó un gasto de 1 millón 190 mil 850 pesos en servicios de traslado y viáticos, aunque esta cifra corresponde únicamente a los primeros cinco meses del año. En el acumulado de 2021 a mayo de 2026, los pasajes terrestres concentran 4 millones 637 mil 925 pesos, seguidos por los viáticos en el país, con 4 millones 144 mil 785 pesos, y los pasajes aéreos, con 4 millones 167 mil 612 pesos.