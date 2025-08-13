Atiende Bomberos de dos a tres incidentes en la Zona Industrial

De dos a tres accidentes mensuales ocurren en la Zona Industrial, pero éstos suelen ser de grandes consecuencias, aseguró el comandante del Cuerpo de Bomberos Adolfo Benavente Duque.

Dijo que en realidad son muy pocos los servicios directamente para la Zona Industrial, pero cuando ocurre un incidente, en lo general no se trata de un asunto menor, sino de incidentes de alto riesgo que obligan a utilizar las aeronaves de dos o tres estaciones, con el fin de controlar y mitigar el riesgo.

Por lo que se refiere a los siniestros más frecuentes en las industrias, dijo que principalmente hay tarimas de madera, fábricas que incluyen algunas sustancias inflamables para sus procesos, y algunas compañías que trabajan con productos químicos.

Advirtió que hasta ahora no hay incidentes menores en las empresas, sino que aquellos que se presentan suelen ser de altos niveles de exigencia de atención, y por eso deben utilizar todos los camiones de dos o tres estaciones, lo que implica que se ponga atención especial en un asunto que pudiera generar un riesgo mayor.

Aseguró que las operaciones en la Zona Industrial han funcionado de manera correcta, y hay buenas estrategias de intervención para cuando ocurre alguna contingencia que amerita la intervención de los bomberos.