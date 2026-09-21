Atiende Bomberos hasta cinco fugas de gas por día

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El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, atiende un promedio de cuatro a cinco reportes de fugas de gas al día, de los cuales entre dos y cuatro corresponden a cilindros que ya se encuentran en malas condiciones, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.

Explicó que el incremento en el uso de cilindros de gas que son recargados constantemente con cantidades de entre 200 y 300 pesos, ha contribuido a que los tanques pierdan mantenimiento, situación que representa un riesgo para las familias. Señaló que anteriormente las compañías gaseras, se encargaban de mantener los cilindros, pero actualmente esa responsabilidad ha cambiado.

Ante esta situación, recomendó a la población, revisar periódicamente las condiciones de los cilindros y procurar que permanezcan en lugares ventilados, protegidos de la humedad y del sol. También sugirió

mantenerlos con una capa de pintura blanca o gris para reducir la radiación solar y, cuando sea necesario, negociar con la empresa gasera la sustitución del tanque por uno que se encuentre en buenas condiciones.

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Benavente Duque señaló que, en caso de detectar una fuga, las personas deben evitar encender o apagar luces, así como cualquier otro aparato o fuente que pueda generar una chispa. Indicó que lo inmediato es ventilar el inmueble, salir de la vivienda y reportar la situación al 911 y al Cuerpo de Bomberos para que personal especializado pueda atenderla y retirar el cilindro.

El comandante consideró necesario que la población tome medidas para renovar los cilindros deteriorados, pues advirtió que las fugas de gas representan uno de los principales problemas relacionados con este tipo de recipientes. Reiteró que mantener los tanques en condiciones seguras puede reducir el riesgo de incidentes dentro de los hogares.