Atienden reporte de fuego en un terreno baldío

Autoridades municipales llevaron a cabo una inspección en un terreno ubicado sobre Camino Real a Pinos, en la colonia El Charquillo del Saucito, en la zona norte de la ciudad, tras reportes de vecinos del fraccionamiento Arboledas por acumulación de basura y la presencia de fuego. La intervención ocurrió este sábado 18 de abril de acuerdo con lo informado en un comunicado.

Según informó el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, quien coordinó las acciones en el lugar, durante el recorrido se identificaron desechos sólidos urbanos acumulados desde hace tiempo, así como rastros de un incendio registrado semanas atrás.

Aunque no se detectaron grandes cantidades recientes de residuos, se confirmó que el montículo continuaba con combustión interna, lo que generaba humo constante y malos olores, con posibles afectaciones para la población cercana.

Ante esta situación, personal de Ecología y Protección Civil Municipal trabajó en el sitio para sofocar el incendio con apoyo de pipas de agua, además de implementar medidas inmediatas para controlar la acumulación de basura y prevenir que el fuego se reactive.

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De igual forma, se alcanzaron acuerdos con los responsables del predio para llevar a cabo la limpieza total del área, el manejo adecuado de los residuos y acciones de remediación ambiental.

Finalmente, se anunció que el próximo viernes se realizará una jornada de Ecología Táctica, que contemplará trabajos de saneamiento, mitigación de impactos y reforestación, con el propósito de recuperar el espacio y evitar nuevas contingencias.