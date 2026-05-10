Aumenta la compra de flores pero también su precio

Con motivo de la celebración del Día de las Madres, las florerías de la zona metropolitana, ya comenzaron con la promoción y venta anticipada de arreglos florales, uno de los regalos más tradicionales para esta fecha, lo que también representa un incremento en la demanda y en algunos casos en los costos de distintos productos.

A través de redes sociales algunos establecimientos difundieron sus catálogos para el 10 de mayo, ofreciendo desde rosas y gerberas hasta girasoles y lirios con servicio a domicilio y pedidos anticipados debido a la alta demanda que suele registrarse en estos días.

Entre los precios que actualmente se promocionan se encuentran ramos de 12 rosas en 190 pesos y arreglos de 24 rosas en 350 pesos. Mientras tanto, los girasoles y las gerberas se comercializan en alrededor de 50 pesos por pieza, aunque paquetes de 12 gerberas alcanzan los 380 pesos.En el caso de los lirios, algunas florerías ofrecen cada pieza en aproximadamente 70 pesos.

Comerciantes del ramo floral señalaron que conforme se acerca el 10 de mayo aumenta considerablemente la solicitud de arreglos, serenatas y entregas a domicilio, por lo que muchas personas optan por apartar sus pedidos con anticipación para evitar contratiempos o incrementos mayores en los costos.

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Indicaron que el Día de las Madres representa una de las temporadas más importantes para este sector, ya que las ventas pueden duplicarse o incluso triplicarse en comparación con otros meses del año, principalmente por la tradición de regalar flores a madres, esposas y abuelas.

Asimismo, señalaron que el incremento en precios también está relacionado con la elevada demanda de flor natural, los costos de traslado y la adquisición de materiales para la elaboración de los arreglos, como papel decorativo, follaje y bases ornamentales.