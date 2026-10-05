Aumentan peticiones de instalación de boyas
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El Ayuntamiento de San Luis Potosí ha recibido más de mil peticiones para instalar reductores de velocidad en distintos puntos de la ciudad, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.
Explicó que las solicitudes se concentran principalmente en calles terciarias y vialidades que no son consideradas principales, por lo que cada caso es sometido a un estudio de ingeniería vial para determinar si realmente requiere la colocación de reductores. Cuando la petición no resulta prioritaria, dijo, se informa a los vecinos el motivo por el que no procede la instalación.
Villa Gutiérrez señaló que las solicitudes llegan diariamente y provienen de distintas zonas de la capital, por lo que no existe un sector específico que concentre la demanda. La instalación, agregó, depende de las condiciones de cada vialidad y de los resultados de los análisis realizados.
En el caso de las escuelas, indicó que el Ayuntamiento sí está reforzando la colocación de reductores y boyas, debido a las disposiciones relacionadas con la pirámide de movilidad y la protección de estudiantes. Como parte de estas acciones ya se instalaron dispositivos en avenida Salk y otras vialidades principales donde se ubican planteles educativos.
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