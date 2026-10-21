"Checo" Pérez estrenará diseño de monoplaza

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Sergio "Checo" Pérez y Cadillac llegan a la primera de lo que han dicho serán "dos carreras en casa", el Gran Premio de Austin y la de México, y tendrán un auto nuevo completamente inspirado en el rodeo americano y la indumentaria que utilizan los vaqueros de la Unión Americana.

"Un nuevo ´look´ para nuestro primer rodeo. Arte distintivamente americano presentado en colaboración de diseño con GM Design Studios. ¿No es una belleza? Un vistazo más de cerca a nuestro livery del Gran Premio de Estados Unidos", compartió la escudería a través de sus redes sociales.

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"Traer al equipo al Circuito de las Américas para nuestra segunda carrera de la temporada en casa es un gran momento para todos en nuestras instalaciones en Indianápolis, Silverstone y Charlotte", comparte Marcin Budkowski, el jefe del equipo."Checo" habla del retiro. Ya en tierras estadounidenses, "Checo" habló de que su posible retiro está cerca, porque quiere disfrutar más de su familia. "Lo que me frena mucho (para seguir) son mis hijos; a mí me encantaría quedarme como Fernando (Alonso), por ejemplo, pero mis hijos están en una edad en la que me gustaría pasar más tiempo con ellos", indicó.Porque ha entendido que el proyecto con Cadillac le llevará más tiempo del que pensaba. "Es un proyecto que me requiere más tiempo de lo que inicialmente pensaba", dijo "Checo", previo al inicio del Gran Premio.