Habitantes de zona norte piden agua y drenaje

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Habitantes de distintas colonias y comunidades de la zona norte de San Luis Potosí se manifestaron a las afueras de la Unidad Administrativa Municipal (UAM) para denunciar la falta de atención del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como el incumplimiento de compromisos relacionados con obras de infraestructura, servicios básicos y apoyos sociales.

Entre las principales demandas se encuentra la falta de agua potable, drenaje y pavimentación en la prolongación Adolfo López Mateos, en la colonia Matamoros, donde alrededor de 40 familias llevan entre cuatro y cinco años esperando obras. Juan Saavedra Acosta, integrante del Movimiento de Comunidades y Colonias Pobres del Centro del País, señaló que los estudios para introducir agua potable y drenaje quedaron en el banco de proyectos municipales sin avances, pese a que personal técnico acudió a realizar levantamientos topográficos.

La falta de infraestructura también afecta a estudiantes de la primaria Graciano Sánchez, ubicada cerca de los límites con Soledad de Graciano Sánchez. De acuerdo con los manifestantes, cuando llueve los caminos se inundan y los menores tienen dificultades para llegar a clases, mientras que una parte del drenaje permanece abierta. Las familias afectadas deben comprar agua por su cuenta, pues, aseguraron, no reciben el servicio ni el suministro de pipas de manera regular.

Los inconformes también señalaron problemas de inundaciones y acumulación de lodo en las inmediaciones de calles de colonias como Las Flores, Ponciano Arriaga y María Cecilia. A estas demandas se suman las condiciones de caminos en comunidades como San Juanico y la inconformidad de vecinos de la colonia Imperio Azteca, donde denunciaron que se coloca nueva carpeta asfáltica en la calle Moctezuma sin renovar previamente las tuberías de drenaje y las tomas de agua, pese al deterioro de la infraestructura existente.

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Saavedra Acosta agregó que los habitantes también reclaman el cumplimiento de una minuta firmada días antes del informe municipal, mediante la cual, afirmó, se comprometieron apoyos para mejoramiento de vivienda, tinacos y otros artículos.

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Sin embargo, acusó que la cantidad ofrecida se redujo y que el Ayuntamiento pretende entregar apoyos insuficientes para las personas registradas. Los manifestantes señalaron que, pese a los años de espera y las gestiones realizadas, no han recibido respuestas concretas a sus demandas.