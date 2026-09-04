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Tormenta eléctrica afectó sistema de bombeo de El Realito

La Comisión Federal de Electricidad rehabilitó la energía para permitir la recuperación gradual del suministro.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 04, 2026 12:32 p.m.
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Tormenta eléctrica afectó sistema de bombeo de El Realito
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      Después que una tormenta eléctrica en el estado de Guanajuato afectó el sistema de bombeo de agua de la presa El Realito, este jueves por la noche se restableció el servicio de abasto para la zona metropolitana de San Luis Potosí, sin embargo, se normalizará hasta hoy por la noche.

      Al respecto, la Comisión Estatal del Agua (CEA), refirió que el fenómeno natural provoca la suspensión parcial del servicio, generándose afectaciones para miles de residentes metropolitanos.

      Explicó que ante el desperfecto, intervino la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de rehabilitar la energía eléctrica y normalizar gradualmente el envío de agua hacia San Luis Potosí.

      "Mantuvimos un seguimiento permanente de la situación y una estrecha coordinación con las instancias responsables para contribuir a la pronta recuperación del servicio", expuso la institución.

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      Explicó que, debido al tiempo de recuperación requerido para la conducción del agua a través del acueducto, la normalización del suministro será de manera paulatina, por lo que se prevé que el agua comience a llegar a la zona metropolitana durante la noche de este viernes.

      "El Gobierno del Estado, a través de la CEA, mantiene el monitoreo permanente de la operación del sistema El Realito y refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para contribuir a la pronta normalización del suministro y garantizar el acceso al agua" concluyó.

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