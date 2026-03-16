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Avanza la falla en subsuelo de la plaza del Carmen

Daños de diferente gravedad se perciben en inmuebles de la zona

Por Martín Rodríguez

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
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Avanza la falla en subsuelo de la plaza del Carmen

Avanza el deterioro del subsuelo en la plaza del Carmen. La grieta cruza el Museo de la Máscara, el Templo del Espíritu Santo y el jardín de San Juan de Dios y ya presenta corrimiento de grietas en las baldosas, que marcan un abierto desnivel entre el costado poniente y oriente de la plaza.

Avance constante del agrietamiento desde 2006

En 2006, este medio dio cuenta del problema de agrietamiento del subsuelo que afecta diversos edificios históricos y plazas públicas, mismo que va presentando un avance constante en proporción de milímetros por año.

Algunas de estas grietas se notan en las piezas de cantera de las que fue construido el edificio que hoy utiliza el Museo Nacional de la Máscara, un inmueble de dos plantas que está provisto de cuatro fachadas que apuntan hacia la calle de Villerías por el frente, la Calle Mariano Escobedo por detrás, la calle Vicente Guerrero por el lado sur y la Plaza del Carmen por el lado norte.

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Impacto en infraestructura y patrimonio cultural

En la plaza del Carmen, las grietas ya muestran el desprendimiento del emboquillado de cemento que une las piezas de cantera que rematan las jardineras, pero también las baldosas en el andador central con dirección a la Calle Agustín de Iturbide.

El corrimiento de la grieta se percibe desde el museo hasta la plancha central de la Plaza del Carmen, continúa por la manzana del Templo de El Espíritu Santo, la zona de las tiendas de mercancías chinas, la calle Los Bravo, las jardineras en el jardín de San Juan de Dios, la explanada y el interior del Museo Federico Silva.

En la plaza, la grieta exhibe la ruptura de las baldosas y el desprendimiento, además del ensanchamiento de distancia entre ambas secciones a los lados de la fractura del subsuelo.

El costado poniente de la plaza del Carmen se encuentra en un nivel más alto, por algunos milímetros, del piso en el costado oriente de la misma.

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