Avanza Morena en conformación de comités seccionales

El diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, informó que el partido mantiene un avance constante en el proceso de organización territorial y conformación de comités seccionales en los distintos distritos de San Luis Potosí. Estas acciones forman parte de la estrategia nacional impulsada por la dirigencia del partido para fortalecer su estructura desde las bases y preparar el camino hacia futuros proyectos políticos.

De acuerdo con el legislador, en San Luis Potosí ya se han llevado a cabo al menos cuatro asambleas seccionales y el proceso se desarrolla de manera simultánea en todo el país, coordinado por la Secretaría General de Morena. Cada liderazgo estatal tiene asignadas diversas zonas y secciones, algunas con una alta concentración de población y otras más pequeñas, pero todas con una notable participación ciudadana.

Durante estas reuniones, los militantes y simpatizantes abren sus espacios para realizar las asambleas, lo que ha permitido un acercamiento directo con las comunidades y un diálogo constante sobre los temas nacionales y locales. Este trabajo, explicó Arreola Mallol, ha permitido constatar el alto nivel de conciencia política que existe entre la población potosina.

El partido busca ampliar su militancia formal hasta alcanzar la cifra de 800 mil afiliaciones, equivalente al número de votos obtenidos en la última elección. Actualmente, Morena pasó de tener alrededor de 50 mil militantes a superar los 150 mil, y el objetivo es continuar creciendo con una estructura sólida que permita construir un modelo de gobierno y un proyecto político hacia 2027, basado en la organización comunitaria y la formación política.

Arreola Mallol puntualizó que, como parte de este esfuerzo, Morena impulsa programas de capacitación y formación dirigidos a mujeres, jóvenes y otros sectores sociales, con el propósito de fortalecer el liderazgo y la participación activa en la vida interna del partido.

El proceso de afiliación tendrá un primer corte en diciembre, aunque se prevé que continúe hasta inicios del próximo año. Una vez conformados, los más de dos mil comités seccionales del estado tendrán vida orgánica dentro de Morena, podrán participar en la toma de decisiones, integrar consejos municipales y mantener una dinámica de trabajo constante.