Avanzan dictamenes de 21 organismos del agua

Integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, definieron ayer, algunos criterios para avanzar en los dictámenes de 21 organismos operadores que solicitaron un incremento a sus tarifas de servicio, aunque será en una próxima sesión cuando finalmente se tomen decisiones, especialmente sobre las tarifas aplicables al sector doméstico.

En principio, de acuerdo con la presidente de la Comisión, diputada Nancy Jeanine García Martínez, se acordó procurar homologar los incrementos de los organismos solicitantes al 4.93 por ciento del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) únicamente para las tarifas diferentes al sector doméstico, es decir, las de tipo comercial, industrial y público, ya sea que su propuesta haya sido por debajo de ese porcentaje o por encima de él.

Como ejemplo, se señaló al organismo operador de Ciudad Valles, que solicitó un incremento de 20 por ciento en sus tarifas de servicio con respecto a las de este 2025.

Para el caso de las tarifas de vivienda, las y los legisladores esperarán a que los organismos aporten una tabla con tarifas que considere los diversos rubros de servicio, es decir, una clasificación del consumo en vivienda popular, media y residencial, para que las y los legisladores tomen mejores decisiones y no se afecten ni a los usuarios ni a los organismos.

Aunque la diputada Jeanine García mencionó primero que se tiene “el tiempo encima” para emitir los dictámenes, corrigió que, de hecho, la Comisión del Agua puede entregar resultados hasta el 31 de diciembre. Resaltó que, en el caso de las tarifas para los hogares, el Congreso buscará siempre evitar perjudicar la economía de las familias.

La Comisión se declaró en sesión permanente para avanzar en el análisis y dictaminación de las propuestas de los organismos operadores.