Contra reloj, los trabajos en megapuente
La obra en carretera a Rioverde y Circuito Potosí fue prometida para entregar este mes
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Pese a que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) había anunciado que el puente de la intersección de la carretera a Rioverde y Circuito Potosí sería entregado a finales de mayo, en la zona aún continúan observándose trabajos y operación de maquinaria pesada.
Durante un recorrido por Pulso en el área de construcción del puente elevado, se observó que ya fueron colocadas las trabes y la superficie de rodamiento.
Sin embargo, todavía se realizan labores de adecuación en la parte baja de la estructura, incluyendo trabajos en columnas, laterales y áreas de circulación.
En el sitio permanece la presencia de maquinaria pesada y equipo de construcción tanto en la parte superior como inferior del puente, lo que evidencia que continúan las maniobras de instalación y trabajos de acabados.
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El pasado martes también se informó sobre cierres viales, debido a labores de reencarpetamiento asfáltico en el tramo comprendido entre la carretera a Matehuala y la carretera a Rioverde.
Debido a ello, el tráfico vehicular fue desviado desde la carretera a Matehuala y Circuito Potosí hacia el Distribuidor Vial Benito Juárez.
Mientras tanto, sobre la lateral de la carretera a Rioverde continúan registrándose largas filas de vehículos que avanzan a vuelta de rueda, entre unidades particulares, transporte de carga, transporte de personal y servicio público.
Asimismo, en la desviación de Circuito Potosí con dirección hacia la colonia Prados también se observa congestionamiento vehicular; no obstante, el mayor embotellamiento se genera sobre la lateral de la carretera a Rioverde, donde la fila de automóviles se extiende más allá de la entrada a la colonia José de Gálvez, en ambos sentidos.
Continúan cierres viales por megapuente en carretera a Rioverde
Los trabajos de reencarpetamiento afectan rutas en Bulevar Valle de los Fantasmas.
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