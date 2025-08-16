Ayuntamiento explica, color verde contraviene norma vial

Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, afirmó que buscará el diálogo con las autoridades estatales a fin de generar un acuerdo para intervenir en la pintura de los camellones de la avenida Himno Nacional.

Esto luego de que autoridades del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, pintaran los camellones de la mencionada avenida de color verde, al reemplazar el color amarillo reglamentario que fue recientemente implementado por autoridades municipales desde el pasado mes de junio.

En breve comentario, el funcionario municipal señaló, que actualmente se está gestionando llegar a un acuerdo con las dependencias estatales correspondientes, con el objetivo de coordinarse e intervenir conforme a las normas nacionales en estos espacios.

“Principalmente, creo que es eso, tenemos que llegar a un tema de diálogo, si no es un tema de poner y quitar, creo que tenemos que llegar a un tema de diálogo y en eso estamos en ese sentido”, señaló el titular de Servicios Municipales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe resaltar que la intervención del gobierno estatal, es contravención a la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, la cual establece, que el color amarillo se utiliza para restringir estacionamiento en paradas de transporte público, zonas de cruce de peatones, accesos a lugares de alta concurrencia, carriles en contrasentido y carriles exclusivos. Por su parte, el color verde se emplea para informar disponibilidad de estacionamiento en calles cercanas o en estacionamientos públicos.