Águilas, a levantar el vuelo ante Tigres

Por El Universal

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Águilas, a levantar el vuelo ante Tigres

México.- La llegada de Allan Saint-Maximin al Nido de Coapa avivó la ilusión del aficionado americanista de poder ver a los azulcremas en la pelea por el título del Apertura 2025; pero, antes, deberán enfrentar a un rival que está “encendido” tanto en el torneo local, como en Leagues Cup: los Tigres.

El conjunto dirigido por André Jardine llega al encuentro en el Estadio Universitario con una sufrida victoria ante los Gallos Blancos del Querétaro (1-0), con el único tanto de Dagoberto Espinoza en los primeros minutos (5’); marcador que pudo haber aumentado Henry Martin, pero lastimosamente falló su oportunidad desde los once pasos.

Los regiomontanos, por su parte, no tuvieron problemas para llevarse los tres puntos a la bolsa en su compromiso frente a la Franja del Puebla, y terminaron con el “abultado” marcador de siete a cero; colándose entre los equipos con las mayores goleadas dentro de la Liga MX.

Ozziel Herrera (6’), Diego Lainez (36’), Juan Brunetta (51’), Ángel Correa (55’) -quien se estrenó en la competición mexicana-, Nicolás Diaz al 58’ en propia puerta, el canterano Diego Sánchez (72’) y el ídolo André-Pierre Gignac (90’+3’) vía penal, fueron los encargados de la “masacre” por parte de los Tigres.

Los duelos entre felinos y emplumados siempre prometen por el historial vivido entre ambas escuadras, donde predominan los empates y las victorias de las Águilas; sin embargo, la balanza se posiciona del lado de los del norte, y Guido Pizarro y sus pupilos buscarán que esa “ventaja” se refleje en la pizarra este sábado.

El partido se podrá disfrutar a través de la señal del canal 7 (TV Azteca) de televisión abierta, a las 19:00 horas.

