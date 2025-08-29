Badillo M. buscará la alcaldía de SLP

El diputado local de Morena, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, reconoció que no descarta la posibilidad de participar como candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí en el próximo proceso electoral, aunque insistió en que, por ahora, su trabajo está en el Congreso del Estado.

En entrevista, Badillo mencionó que su prioridad inmediata es concluir el proceso de entrega de la directiva legislativa y presentar su primer informe de actividades.

Refirió que el actual periodo ha sido “transformador”, al asegurar que el Congreso potosino se colocó entre los diez mejores del país y avanzó en la armonización de reformas federales, así como en temas locales que se encontraban pendientes en la agenda política de la entidad.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de competir en encuestas frente a su compañero de partido, Gavino Morales, el legislador reconoció que ambos mantienen una relación de amistad, aunque apuntó que las decisiones políticas deben responder a lo que demande la ciudadanía. “Nosotros no estamos aquí por cargos, queremos trabajar por los ciudadanos, y nos da gusto cuando en las colonias se reconoce ese esfuerzo”, comentó.

El diputado también destacó que su permanencia o participación en otros espacios dependerá del respaldo que pueda obtener. “Yo voy a estar donde la gente me lo decida. Si me quieren, si sirvo, tocando fuerte, llevando el mensaje de la Cuarta Transformación, lo haré. Si me necesitan en un espacio ejecutivo, ejecutando el recurso para bien de los potosinos.

, estaré”, señaló al respecto.

En ese sentido, al responder de manera directa si aceptaría competir por la alcaldía de la capital, Badillo afirmó que no descarta la posibilidad. “Si tenemos el respaldo y las condiciones, vamos a avanzar para seguir ayudando a los ayuntamientos y ser el primer respondiente de las problemáticas. Claro que nos gustaría”, sostuvo.