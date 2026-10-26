Mínimas de 12° en zonas centro y altiplano, prevé CEPC
Se recomienda evitar la estancia prolongada en la vía pública ante el pronóstico
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se mantendrán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, bancos de niebla y lluvias puntuales, principalmente en sierras y la Zona Altiplano.
Ante ello, la dependencia recomendó evitar, en la medida de lo posible, la estancia prolongada en la vía pública.
También alertó por lluvias y tormentas en los próximos días, principalmente en las zonas Centro y Altiplano.
La Coordinación puso a disposición de la población en teléfono móvil de auxilio real en el WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 911.
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