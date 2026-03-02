logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Bajo observación, desempeño del SEER

Por Samuel Moreno

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Bajo observación, desempeño del SEER

El manejo administrativo y el desempeño del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) quedaron bajo observación, luego de que la auditoría a la Cuenta Pública 2024 revelara deficiencias organizacionales, metas incumplidas y áreas operando fuera de la normativa, particularmente en el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios.

De acuerdo con el informe de resultados de fiscalización, la entidad ejecutó un presupuesto superior a 2 mil 329 millones de pesos durante 2024; sin embargo, una parte importante de los indicadores del principal programa educativo —"Pp 01.06 Sistema Educativo Regular"— no alcanzó los objetivos previstos, pues 31 de 45 indicadores presentaron un cumplimiento inferior al 80 por ciento. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumenta carga vehicular en principales vialidades de la ciudad
Aumenta carga vehicular en principales vialidades de la ciudad

Aumenta carga vehicular en principales vialidades de la ciudad

SLP

Redacción

Autoridades piden salir con anticipación ante tráfico en cuadrantes oriente y centro

Regidor del Verde vigilará la subasta municipal
Regidor del Verde vigilará la subasta municipal

Regidor del Verde vigilará la subasta municipal

SLP

Rolando Morales

Encabeza edil edición 500 de Capital al 100
Encabeza edil edición 500 de Capital al 100

Encabeza edil edición 500 de Capital al 100

SLP

Redacción

Se realizó una Gran Rodada ciclista por el primer cuadro de la ciudad

Acumula más irregularidades el ITSSLP
Acumula más irregularidades el ITSSLP

Acumula más irregularidades el ITSSLP

SLP

Rubén Pacheco

Auditoría del IFSE revela más faltantes en las finanzas de la institución