Hallan 108 armas y cocaína ocultas en tráiler con chatarra

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS., Chis.- En lo que fue el centro nocturno La Cascada, ubicado en Tapachula, soldados de la 36 Zona Militar, Armada de México, Fuerza Aérea y la Agencia de Investigación Criminal hallaron en un tráiler que transportaba chatarra, 108 armas de fuego y varios kilogramos de cocaína.

En un parte oficial se da a conocer, que durante el operativo en el lugar donde operó el centro nocturno La Cascada, los soldados, marinos y elementos de la Policía Federal hallaron un tráiler que transportaba chatarra, donde iba la droga y las armas.

En el predio ubicado sobre la carretera federal 200, en el tramo Tapachula-Mazatán, fueron halladas 104 armas de fuego cortas y cuatro armas largas y nueve paquetes con cocaína, pero no se dio a conocer cuántos kilos son aproximadamente.

Durante esta tarde, los soldados y marinos continuaban con labores de descarga del tráiler que llevaba la chatarra, para conocer "si se cuenta con más objetos ilícitos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las armas, la droga y el tráiler serán puestos a disposición el Ministerio Público, quien determinará lo procedente.

Durante el operativo no hubo personas detenidas.