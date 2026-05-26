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Hallan 108 armas y cocaína ocultas en tráiler con chatarra

El aseguramiento ocurrió en un predio donde operó el centro nocturno La Cascada; no hubo detenidos

Por El Universal

Mayo 26, 2026 07:50 a.m.
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Hallan 108 armas y cocaína ocultas en tráiler con chatarra
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      SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS., Chis.- En lo que fue el centro nocturno La Cascada, ubicado en Tapachula, soldados de la 36 Zona Militar, Armada de México, Fuerza Aérea y la Agencia de Investigación Criminal hallaron en un tráiler que transportaba chatarra, 108 armas de fuego y varios kilogramos de cocaína.

      En un parte oficial se da a conocer, que durante el operativo en el lugar donde operó el centro nocturno La Cascada, los soldados, marinos y elementos de la Policía Federal hallaron un tráiler que transportaba chatarra, donde iba la droga y las armas.

      En el predio ubicado sobre la carretera federal 200, en el tramo Tapachula-Mazatán, fueron halladas 104 armas de fuego cortas y cuatro armas largas y nueve paquetes con cocaína, pero no se dio a conocer cuántos kilos son aproximadamente.

      Durante esta tarde, los soldados y marinos continuaban con labores de descarga del tráiler que llevaba la chatarra, para conocer "si se cuenta con más objetos ilícitos".

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      Las armas, la droga y el tráiler serán puestos a disposición el Ministerio Público, quien determinará lo procedente.

      Durante el operativo no hubo personas detenidas.

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