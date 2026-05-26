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Muere hombre en plantón de la CNTE en el Centro de CDMX

La víctima fue localizada inconsciente dentro del campamento; autoridades investigan la causa del fallecimiento

Por El Universal

Mayo 26, 2026 08:05 a.m.
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Muere hombre en plantón de la CNTE en el Centro de CDMX
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre de aproximadamente 46 años de edad murió la mañana de este martes en el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), instalado en la vía pública en la zona de 5 de Mayo, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

      De acuerdo con los primeros reportes, la víctima comenzó a presentar malestar general y posteriormente fue localizada inconsciente dentro del campamento. Al sitio acudieron elementos de seguridad y personal de emergencias, quienes realizaron la valoración médica correspondiente.

      Tras la revisión, paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió al acordonamiento de la zona para resguardar el lugar.

      El cuerpo fue cubierto en espera de la intervención de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias para el procesamiento del sitio e iniciar las investigaciones correspondientes.

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      Las autoridades mantienen abierta la indagatoria para determinar la causa exacta del fallecimiento. Mientras tanto, continúan las labores de los cuerpos de emergencia en el área.

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