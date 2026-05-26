Tormentas fuertes y granizadas amenazan a San Luis Potosí

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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes 26 de mayo se prevén tormentas fuertes a muy fuertes en las cuatro regiones de San Luis Potosí, derivado del paso de la onda tropical número 2, además de inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos.

De acuerdo con el pronóstico, las zonas Media y Huasteca registrarían los mayores acumulados de lluvia; sin embargo, también existe alta probabilidad de tormentas fuertes en la región Centro y el Altiplano.

Las autoridades señalaron que las condiciones climáticas comenzarán a presentarse a partir del mediodía y podrían intensificarse conforme avance la tarde. Además de las lluvias, se espera presencia de tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Protección Civil advirtió que estas condiciones podrían provocar cortes de energía eléctrica y telefonía, así como crecidas de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y caída de árboles.

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Ante ello, se exhortó a la población a extremar precauciones, especialmente al conducir, reducir la velocidad y evitar cruzar calles o zonas con corrientes de agua. También recomendaron retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar actividades al aire libre durante las tormentas.