Tormentas fuertes y granizadas amenazan a San Luis Potosí
Protección Civil alertó por lluvias intensas en las cuatro regiones del estado, con mayor impacto previsto en la zona Media y Huasteca
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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes 26 de mayo se prevén tormentas fuertes a muy fuertes en las cuatro regiones de San Luis Potosí, derivado del paso de la onda tropical número 2, además de inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos.
De acuerdo con el pronóstico, las zonas Media y Huasteca registrarían los mayores acumulados de lluvia; sin embargo, también existe alta probabilidad de tormentas fuertes en la región Centro y el Altiplano.
Las autoridades señalaron que las condiciones climáticas comenzarán a presentarse a partir del mediodía y podrían intensificarse conforme avance la tarde. Además de las lluvias, se espera presencia de tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento.
Protección Civil advirtió que estas condiciones podrían provocar cortes de energía eléctrica y telefonía, así como crecidas de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y caída de árboles.
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Ante ello, se exhortó a la población a extremar precauciones, especialmente al conducir, reducir la velocidad y evitar cruzar calles o zonas con corrientes de agua. También recomendaron retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
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Redacción
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