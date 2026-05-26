logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Fotogalería

NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tormentas fuertes y granizadas amenazan a San Luis Potosí

Protección Civil alertó por lluvias intensas en las cuatro regiones del estado, con mayor impacto previsto en la zona Media y Huasteca

Por Redacción

Mayo 26, 2026 07:03 a.m.
A
Tormentas fuertes y granizadas amenazan a San Luis Potosí
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes 26 de mayo se prevén tormentas fuertes a muy fuertes en las cuatro regiones de San Luis Potosí, derivado del paso de la onda tropical número 2, además de inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos.

      De acuerdo con el pronóstico, las zonas Media y Huasteca registrarían los mayores acumulados de lluvia; sin embargo, también existe alta probabilidad de tormentas fuertes en la región Centro y el Altiplano.

      Las autoridades señalaron que las condiciones climáticas comenzarán a presentarse a partir del mediodía y podrían intensificarse conforme avance la tarde. Además de las lluvias, se espera presencia de tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento.

      Protección Civil advirtió que estas condiciones podrían provocar cortes de energía eléctrica y telefonía, así como crecidas de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y caída de árboles.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante ello, se exhortó a la población a extremar precauciones, especialmente al conducir, reducir la velocidad y evitar cruzar calles o zonas con corrientes de agua. También recomendaron retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tormentas fuertes y granizadas amenazan a San Luis Potosí
      Tormentas fuertes y granizadas amenazan a San Luis Potosí

      Tormentas fuertes y granizadas amenazan a San Luis Potosí

      SLP

      Redacción

      Protección Civil alertó por lluvias intensas en las cuatro regiones del estado, con mayor impacto previsto en la zona Media y Huasteca

      IA, el nuevo reto para elecciones
      IA, el nuevo reto para elecciones

      IA, el nuevo reto para elecciones

      SLP

      Samuel Moreno

      Alerta el Ceepac sobre el mal uso de herramientas para dañar candidatas y candidatos

      Exempleada del IMSS denuncia acoso laboral
      Exempleada del IMSS denuncia acoso laboral

      Exempleada del IMSS denuncia acoso laboral

      SLP

      Martín Rodríguez

      Organiza BMW un encuentro con estudiantes
      Organiza BMW un encuentro con estudiantes

      Organiza BMW un encuentro con estudiantes

      SLP

      Martín Rodríguez