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Basura en el drenaje propicia inundaciones

La Secretaría del Bienestar coordina acciones con Protección Civil y otras áreas para desazolve y limpieza.

Por Rolando Morales

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Basura en el drenaje propicia inundaciones
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      La basura continúa siendo el principal factor que agrava los problemas de drenaje e inundaciones durante la temporada de lluvias en la capital potosina, señaló el titular de la Secretaría del Bienestar del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Edmundo Torrescano Medina, quien destacó que gran parte de los residuos encontrados en alcantarillas y redes sanitarias corresponden a desechos arrojados en la vía pública.

      Trabajo coordinado para prevenir afectaciones

      El funcionario explicó que, ante las precipitaciones registradas en las últimas semanas, se mantiene un trabajo coordinado con Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Municipales y Ecología para realizar labores de desazolve y prevenir afectaciones mayores. Desde la Secretaría del Bienestar, añadió, se ha reforzado el contacto con vecinos de distintas colonias para promover acciones de limpieza y fomentar una mayor conciencia ciudadana.

      Falta de cultura en manejo de residuos

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      Torrescano Medina reconoció que persiste una falta de cultura en algunos sectores de la ciudad respecto al manejo adecuado de residuos, pues la basura es el material que con mayor frecuencia se localiza en alcantarillas y sistemas de drenaje, generando obstrucciones que dificultan el flujo del agua durante lluvias intensas. No obstante, indicó que en los recorridos y actividades comunitarias se insiste en que la prevención depende de la participación conjunta de autoridades y ciudadanía.

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