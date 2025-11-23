Bebés de 43 días, ya serán admitidos en las guarderías

Diputados de las comisiones unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad modificaciones a la Ley de Centros de Educación Inicial y Cuidado Infantil del Estado y Municipios para homologarla a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

La reforma es respecto de la edad a partir de la que deben ser atendidos las y los menores, que en el caso de la Ley General es de 43 días de nacido y en la disposición estatal que se propone reformar es de 45.

El motivo es que las madres tienen 42 días antes y 42 días después del parto y por ello, el día 43 deben tener una opción para dejar al menor, informó el presidente de la comisión de Educación diputado Crisógono Pérez López.

La iniciativa que fue presentada por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno señala que el objetivo es la seguridad de quienes son usuarios de los centros de atención, quienes por su corta edad requieren precauciones superiores toda vez que no pueden reaccionar ante una contingencia.

Es así que adicionalmente a las obligaciones de inspección y visitas por parte de las autoridades tanto estatales y municipales de Protección Civil, resulta necesario establecer de manera puntual que para poder iniciar operaciones se cuente tanto con dictamen de protección civil, como de un programa interno de protección civil, el que sí se encuentra contemplado en la Ley General y no en la disposición local.