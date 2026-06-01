Presume Morena impacto de programas sociales en SLP

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La presidenta de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, destacó el impacto que han tenido los primeros dos años de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la vida de miles de familias potosinas, gracias al fortalecimiento de los programas sociales, educativos, de salud y apoyo al campo.

Rita Ozalia señaló que actualmente más de un millón de potosinas y potosinos reciben de manera directa algún beneficio de los programas federales, lo que representa una inversión histórica superior a los 30 mil millones de pesos destinados al bienestar de las familias del estado.

"Hoy vemos cómo los programas del Gobierno de México fortalecen la economía de los hogares potosinos. Son miles de adultos mayores, mujeres, estudiantes, productores, personas con discapacidad y jóvenes quienes reciben apoyos que mejoran su calidad de vida y les brindan mayor tranquilidad", expresó.

Destacó que tan solo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores beneficia a más de 338 mil personas en San Luis Potosí, mientras que más de 76 mil mujeres reciben ya el apoyo de Mujeres Bienestar, programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para reconocer el esfuerzo y trabajo de toda una vida.

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Asimismo, resaltó que más de 51 mil personas con discapacidad cuentan hoy con una pensión que les brinda mayor autonomía y respaldo económico para sus familias.

En materia educativa, señaló que el Gobierno de México está garantizando que ninguna niña, niño o joven abandone sus estudios por falta de recursos. Actualmente más de 330 mil estudiantes reciben la Beca Rita Cetina, cerca de 80 mil jóvenes cuentan con becas de educación media superior y más de nueve mil universitarios son beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La dirigente morenista también destacó los beneficios para el campo potosino, donde más de 55 mil productores reciben apoyos de Producción para el Bienestar y más de 51 mil agricultores han sido beneficiados con fertilizantes gratuitos, fortaleciendo la producción de alimentos y la economía rural.

Rita Ozalia afirmó que estos resultados son muestra de una forma distinta de gobernar, donde los recursos públicos llegan directamente a la gente y se convierten en derechos permanentes.

"Hace dos años el pueblo de México decidió dar continuidad a la transformación y hoy vemos resultados concretos en millones de familias. Claudia Sheinbaum es una presidenta cercana al pueblo, comprometida con el bienestar, la justicia social y con seguir construyendo un país más igualitario para todas y todos", expresó.

Finalmente, Rita Ozalia Rodríguez respaldó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional y llamó a no dejarse engañar por campañas de desinformación.

"Como lo dijo con toda claridad nuestra presidenta: México no es piñata de nadie. Respaldamos esa postura firme de defensa de nuestra soberanía y de nuestro pueblo. Frente a quienes buscan sembrar confusión con mentiras y ataques, la mejor respuesta es seguir informando con la verdad y gobernando con honestidad. La soberanía también se defiende con información y con resultados", concluyó.

Celebran festejo conjunto

La participación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido del Trabajo (PT) y diversos actores políticos durante la concentración realizada el domingo en Plaza de Armas para seguir el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no opacó el protagonismo de Morena, sino que reflejó la fortaleza de la alianza política que respalda el proyecto de la Cuarta Transformación, coincidieron diputados morenistas.

El legislador Carlos Arreola Mallol sostuvo que la movilización fue una manifestación de respaldo de los más de 870 mil potosinos que votaron por Claudia Sheinbaum en la pasada elección presidencial, por lo que consideró natural la presencia de simpatizantes y representantes de distintas fuerzas políticas afines al movimiento.

Afirmó que Morena se ha convertido en el principal punto de encuentro de la discusión política en San Luis Potosí y que distintos sectores buscan formar parte del proyecto encabezado por la presidenta.

Respecto a la asistencia del empresario Gerardo Sánchez Zumaya al evento, Arreola Mallol consideró positiva la participación de todos aquellos interesados en sumarse al movimiento, siempre que respalden públicamente el proyecto de nación impulsado por Sheinbaum.

Añadió que Morena cuenta con mecanismos internos para definir futuras candidaturas y garantizar procesos democráticos entre quienes aspiren a participar en las encuestas del partido.

Por su parte, el diputado Emilio Rosas Montiel señaló que el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum fue una victoria ciudadana que trasciende a los partidos políticos, aunque reconoció que Morena, PVEM y PT conforman una coalición que ha sido fundamental tanto para alcanzar la Presidencia de la República como para impulsar las reformas constitucionales promovidas por el actual gobierno federal.

El legislador consideró que la presencia conjunta de estas fuerzas políticas durante el evento fue una expresión natural de la alianza que continúa respaldando el proyecto de la mandataria federal, al tiempo que destacó que la unidad entre los partidos aliados ha permitido consolidar la agenda legislativa y política de la denominada Cuarta Transformación.

Con información de Samuel Moreno/Pulso