A la baja, aprobación de Morena y Sheinbaum: PAN-SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, Enrique Dahud, aseguró que Morena atraviesa un proceso de desgaste político a nivel nacional.

Sostuvo también que el evento realizado el domingo para acompañar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, con motivo de su segundo informe de gobierno, respondió a la necesidad del partido oficialista de demostrar una fuerza que, afirmó, ha venido disminuyendo en los últimos meses.

El dirigente panista señaló que los niveles de aprobación de Morena y de la mandataria federal han registrado una caída importante en distintas encuestas, situación que, a su juicio, motivó la realización de actos simultáneos en las entidades federativas, pero consideró que en algunos estados la asistencia fue limitada durante la transmisión del mensaje presidencial.

Contrastó esa situación con la concentración encabezada el sábado por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, donde, aseguró, participaron miles de simpatizantes y estuvieron presentes los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Consideró que la presencia conjunta de ambos exmandatarios representa una señal de fortalecimiento para Acción Nacional y de respaldo a la administración estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese contexto, el secretario general del PAN criticó la postura del gobierno federal frente a los señalamientos contra actores políticos de Morena en entidades como Sinaloa y acusó a la administración federal de proteger a personajes vinculados con investigaciones relacionadas con el crimen organizado.

Asimismo, defendió a la gobernadora de Chihuahua ante las versiones que, dijo, buscan relacionarla con investigaciones federales, al afirmar que su administración ha mantenido una estrategia de combate a grupos delictivos.

Respecto al evento realizado en Plaza de Armas de San Luis Potosí, donde militantes y simpatizantes de Morena estuvieron acompañados por integrantes del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, Dahud consideró que la presencia de estos partidos no modifica el panorama político rumbo a futuros procesos electorales.

Afirmó que la participación conjunta respondió a un llamado de unidad promovido desde la dirigencia nacional y la Presidencia de la República para evitar confrontaciones entre grupos afines.