logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYEN EL BACHILLERATO

Fotogalería

CONCLUYEN EL BACHILLERATO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Primera tormenta en Guadalajara deja árboles caídos

Un joven de 17 años resultó con lesiones leves tras caída de árbol en colonia Beatriz Hernández.

Por El Universal

Junio 01, 2026 12:10 p.m.
A
Primera tormenta en Guadalajara deja árboles caídos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      (EL UNIVERSAL).- La primera

      tormenta
      del temporal en la zona metropolitana de Guadalajara

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      provocó la caída de por lo menos 30 árboles, dejó varios vehículos varados por inundaciones, un adolescente lesionado y varios apagones.
      La precipitación se extendió durante varias horas de la tarde y noche de este domingo y según las autoridades municipales las principales afectaciones se presentaron en vialidades como las avenidas Inglaterra, Arcos, Lázaro Cárdenas, Niños Héroes, López Mateos, Washington y 8 de Julio.
      En la colonia Beatriz Hernández un árbol cayó sobre tres vehículos y provocó algunas lesiones leves a un joven de 17 años.
      Esta mañana continuaban los encharcamientos en varios puntos de la metrópoli e incluso en algunos sitios no la circulación seguía cerrada, como en el paso a desnivel que se encuentra en la carretera a Nogales, antes del fraccionamiento Rancho Contento, donde tres automóviles siguen varados en los carriles de ingreso a la ciudad.
      Se prevé que las tormentas continúen en la ciudad hasta el próximo fin de semana, por lo que las autoridades han recomendado a los ciudadanos tomar precauciones y atender las aletas que se emiten a través de canales oficiales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Primera tormenta en Guadalajara deja árboles caídos
      Primera tormenta en Guadalajara deja árboles caídos

      Primera tormenta en Guadalajara deja árboles caídos

      SLP

      El Universal

      Un joven de 17 años resultó con lesiones leves tras caída de árbol en colonia Beatriz Hernández.

      Sheinbaum descarta que Trump encabece ataques contra México
      Sheinbaum descarta que Trump encabece ataques contra México

      Sheinbaum descarta que Trump "encabece ataques contra México"

      SLP

      El Universal

      Reiteró que el gobierno mexicano apuesta por el diálogo con Estados Unidos ante tensiones políticas

      Crea camisetas en homenaje a la cultura de nuestro país
      Crea camisetas en homenaje a la cultura de nuestro país

      Crea camisetas en homenaje a la cultura de nuestro país

      SLP

      AP

      Su colección más reciente se llama "Calados del Alma"

      En San Lázaro editan libros con cargo al erario
      En San Lázaro editan libros con cargo al erario

      En San Lázaro editan libros con cargo al erario

      SLP

      PULSO