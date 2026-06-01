Primera tormenta en Guadalajara deja árboles caídos

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(EL UNIVERSAL).- La primera

del temporal en la zona metropolitana de

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provocó la caída de por lo menos 30 árboles, dejó varios vehículos varados por inundaciones, un adolescente lesionado y varios apagones.Lase extendió durante varias horas de la tarde y noche de este domingo y según laslas principales afectaciones se presentaron en vialidades como las avenidas Inglaterra, Arcos, Lázaro Cárdenas, Niños Héroes, López Mateos, Washington y 8 de Julio.En launsobre tres vehículos y provocó algunas lesiones leves a unEsta mañana continuaban losen varios puntos de la metrópoli e incluso en algunos sitios no la circulación seguía cerrada, como en el paso a desnivel que se encuentra en la, antes del fraccionamiento Rancho Contento, donde tres automóviles siguen varados en los carriles de ingreso a la ciudad.Se prevé que lasen la ciudad hasta el próximo fin de semana, por lo que lashan recomendado a los ciudadanos tomary atender las aletas que se emiten a través de canales oficiales.