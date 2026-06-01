Galindo busca dejar un fondo de pensiones

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció que una de sus metas antes de concluir su administración es dejar establecido el Fondo Municipal de Pensiones, con el objetivo de garantizar la viabilidad financiera del Ayuntamiento frente al creciente número de trabajadores jubilados.

Lo anterior surge luego de que se diera a conocer que actualmente existen 3.16 trabajadores en activo por cada jubilado dentro de la administración municipal, una relación que ha generado preocupación sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, el cual actualmente se cubre con gasto corriente y carece de un fondo específico.

Galindo reconoció que la situación representa un reto heredado de administraciones anteriores, pues aseguró que cuando asumió el cargo encontró un Ayuntamiento que prácticamente no jubilaba ni pensionaba a sus trabajadores. Señaló que durante sus casi cinco años de gestión se habrán concretado alrededor de 500 jubilaciones, cifra que calificó como muy alta.

Ante este panorama, sostuvo que su intención es dejar las bases de un mecanismo que permita enfrentar las obligaciones pensionarias de largo plazo. "Mi misión, mi idea es dejar un fondo de pensiones establecido. Si no, desde luego sí se va a convertir en un riesgo para las futuras administraciones", expresó.

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El edil informó que la Oficialía Mayor ya trabaja en un proyecto para crear el fondo, cuyo objetivo es garantizar certidumbre administrativa y financiera al gobierno municipal. Precisó que la meta es que el esquema quede definido antes de concluir su mandato y que también se establezca una fuente de financiamiento inicial para permitir su consolidación en las próximas décadas.

Galindo explicó que un fondo de pensiones requiere entre 20 y 30 años para alcanzar madurez financiera, siempre y cuando se administre correctamente y no se utilicen sus recursos para otros fines. Por ello, consideró indispensable iniciar el proceso cuanto antes, al señalar que en al menos 25 años no se había impulsado una acción relevante en este tema dentro del Ayuntamiento.

Respecto al financiamiento, adelantó que la propuesta contempla la aportación de un capital semilla por parte del municipio, además de la participación de los propios trabajadores mediante contribuciones destinadas a su retiro. Aunque no precisó el monto que podría destinarse inicialmente, afirmó que existen condiciones financieras para arrancar el proyecto.

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El alcalde también explicó que uno de los principales obstáculos para crear el fondo fue el rezago acumulado en materia de jubilaciones. Indicó que al inicio de su administración encontró trabajadores con hasta 50 años de antigüedad y más de un centenar con entre 40 y 45 años de servicio, situación que habría comprometido la viabilidad de cualquier esquema pensionario. Por ello, sostuvo que primero era necesario avanzar en la regularización de las jubilaciones para que el fondo pudiera nacer en condiciones saludables y no "viciado" desde su origen.