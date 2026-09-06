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Invitan a "Torneo de Fútbol 6"

Por Flor Martínez

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a "Torneo de Fútbol 6"
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      Con una bolsa de más de 30 mil pesos en premios, el Instituto Municipal de la Juventud de Soledad de Graciano Sánchez, convocó a participar en el Torneo de Fútbol 6 por el primer aniversario del Parque Lineal Providencia, competencia que iniciará el próximo 21 de septiembre.

      Juan Ferrer titular del area explicó que el torneo está dirigido a equipos de las categorías Libre Varonil y Libre Femenil. El cupo es limitado y las inscripciones ya se encuentran abiertas en las instalaciones del parque, ubicadas en avenida Providencia 108, en San Francisco 3er Plano. Para mayores informes está disponible el WhatsApp 444 802 1811.

      Además de la competencia deportiva, durante el aniversario se realizarán actividades gratuitas de activación física, baile y cultura dirigidas a diferentes grupos de edad.

      De lunes a viernes, de 18:00 a 19:00 horas, se llevan a cabo sesiones de activación física. De martes a jueves, de 19:00 a 20:00 horas, se ofrecen clases de baile fitness, cardio, step y tono muscular. Los lunes, miércoles y viernes, de 20:00 a 21:00 horas, se imparte Zumba.

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      Para niñas y niños de 6 a 13 años hay entrenamiento de futbol de lunes a miércoles, mientras que los viernes y sábados se realizan actividades de danza folklórica, con clases y presentaciones del grupo Tamtok.

      El Parque Lineal Providencia cumplirá un año de funcionamiento y mantiene actividades deportivas y culturales abiertas a la población.

      La programación busca fomentar el uso de las instalaciones mediante opciones gratuitas para niñas, niños, jóvenes y familias.

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