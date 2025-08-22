logo pulso
Bomberos presenta campaña de recaudación

Por Martín Rodríguez

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A

El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos presentó su campaña de recaudación de fondos 2025. El presidente del Patronato, Eduardo Moreno Vellido y el comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, presentaron la campaña que va acompañada de la apertura de una cuenta en una página especializada que registra los movimientos de ingresos de donativos. 

El portal Gofundme será el responsable de recibir los donativos de ciudadanos y empresas, con la meta de reunir como mínimo un millón de pesos.

La conferencia de prensa dio por iniciada la campaña de recaudación de fondos.

Empresarios y ciudadanos que quieran donar, podrán depositar en el portal https://www.gofundme.com/f/cuerpo-de-bomberos-metropolitanos-de-san-luis-potosi-mx, sin importar la cantidad, de manera que se pueda alcanzar el recurso deseado para 2025.

El dinero permitiría dar operatividad al Cuerpo de Bomberos o tratar de revertir algunos efectos de la falta de movilidad financiera, producto de incrementos en costos.

Adolfo Benavente, comandante de Bomberos explicó que precisamente por falta de recursos, hasta ahora mantienen cerradas cuatro estaciones. 

Se trata de las ubicadas en la Zona Industrial, Lomas Himalaya y de manera itinerante, la estación de Soledad de Graciano Sánchez y la otra itinerante que se encuentra en el Centro de Abastos.

El presidente del patronato explicó que las aportaciones van al corriente, mes con mes, en el caso de las autoridades.

