“Si lo invitan el Papa vendría a San Luis”

El estado de San Luis Potosí sí está preparado para una eventual visita del Papa León XIV, pero el gran reto es cómo se garantizaría la seguridad del sumo pontífice, ya que vemos que en el México entero no la hay, aseguró el rector del Colegio Pontificio en Roma, Juan Jesús Priego Rivera.

Dijo estar seguro de que si San Luis Potosí invita al Papa, vendría, porque incluso tiene muy identificada a la capital.

Agregó que el Papa es un hombre joven, tiene mucha energía, y no se descarta que quiera visitar México y San Luis Potosí. Precisó que en Roma hay un encargado de sus viajes apostólicos, que por cierto es de origen mexicano, nacido en Durango. Priego Rivera dice que lleva muy buena amistad con él.

Dijo que Robert Prevost era la persona más adecuada para esta universalidad de la Iglesia Católica, porque es estadounidense de nacimiento, pero resulta que su papá es francés y su mamá española, y son tres puntos que convergen en una sola persona.

