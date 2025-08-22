Gran Vendimia Pozo de Luna

El próximo 6 de septiembre, la multipremiada vinícola potosina Pozo de Luna llevará a cabo una de sus celebraciones más importantes: la Fiesta de la Vendimia. Este festejo se realiza anualmente para agradecer la cosecha de la uva y el arduo trabajo de todos los miembros del equipo implicados en la elaboración del vino. Es un acontecimiento con hondo sentido cultural y humano.

La Fiesta de la Vendimia reúne a visitantes locales y foráneos en una jornada llena de alegría, música en vivo y, por supuesto, vino. Durante ese día, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades aptas para toda la familia.

Entre las principales atracciones de este ya muy tradicional evento se encuentra la música en vivo: alternará un show de “Shakibecca”, mariachi, sax, balada pop, un ensamble y DJ, configurando una secuencia de escenarios muy dinámica y variada. Junto con ello, la jornada incluye talleres de pastelería, piel y bienestar, arte y experiencias participativas, además de recorridos que van del viñedo a la bodega y al pisado de uvas, piezas clásicas del enoturismo que la casa ya practica tradicionalmente.

La oferta gastronómica se despliega en tres capas: la zona de viñedos incorpora una experiencia de bienvenida con copa conmemorativa y degustación; la terraza propone mesas para grupos con acceso a todas las actividades de la planta baja y viñedo; y un tercer ámbito, más acotado, plantea un menú de cinco tiempos maridado con igual número de etiquetas de la bodega, dirigido por el equipo de sommeliers. Con ello, Pozo de Luna intenta ordenar flujos y expectativas: convivencia al aire libre, comodidad para grupos y un formato de maridaje formal para quienes buscan una narrativa enológica más enfocada.

Además, habrá una muestra gastronómica de los mejores restaurantes de San Luis Potosí, como Buonarroti y Cava Baja La Gran Vía, y la posibilidad de apartar un lugar en la terraza para gozar de una mejor vista hacia el viñedo, como dijimos.

Pozo de Luna nació en 2013 con la finalidad de ofrecer vino de alta calidad al mercado mexicano e internacional. Por medio de la combinación de trabajo manual y tecnología avanzada han logrado crear vinos auténticos, llenos de la personalidad que sólo el terruño potosino puede ofrecer. Dentro de su trayectoria de más de 10 años cuentan con una línea de una decena de etiquetas de vino (tintos, blancos y rosados) y diversos premios de talla mundial.

Por este medio extiendo la invitación a todo el público interesado en disfrutar de la cultura, la gastronomía y la naturaleza. ¡Es la oportunidad para brindar por una cosecha exitosa y un año lleno de prosperidad! Además de pasarlo muy bien y, lo que es más importante, beber excelentes vinos.

El costo de la entrada general puede consultarse en pozodeluna.mx o superboletos. La comida maridaje incluye cinco platillos y cinco vinos. El festejo dará inicio las 13 hrs en las instalaciones de la vinícola, muy cerca de la ciudad, a 2 minutos del aeropuerto: Carretera al Aeropuerto Km.2.1 Rancho Nuevo, 78430 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Para más detalles sobre la vendimia de Pozo de Luna e información sobre los puntos de venta, favor de seguir las redes sociales de la vinícola, @pozodeluna. ¡No te lo pierdas!

@tusimposiarca

@anticuariodevinos

aloria23@yahoo.com